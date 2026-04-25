(ANSA) - ROMA, 25 APR - Rischio rincaro per i biglietti aerei e gli extra-costi per la crisi del trasporto aereo, tra caro-carburante e crollo della domanda per alcune destinazioni. Rischio rincaro a partire dai costi relativi ai bagagli o alla scelta del posto che potrebbero subire anche in Europa un rialzo generalizzato. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in assistenza ai passeggeri, che fornisce i dati sul settore. Già diverse compagnie aeree americane hanno ritoccato in questi giorni i listini, aumentando di 10 euro il costo del primo bagaglio registrato, mentre il gruppo Lufthansa ha introdotto il bagaglio a mano a pagamento sui voli di corto raggio per chi acquista la tariffa Economy Basic. Ma ad essere interessati dai rialzi potrebbero essere a breve tutti quei servizi extra a pagamento forniti dalle compagnie aeree ai passeggeri. Gli extra-costi praticati dai vettori per i servizi connessi ai voli fanno impennare i prezzi finali dei biglietti, al punto da portare ad aumenti fino al 443% delle tariffe base proposte al pubblico. (ANSA).