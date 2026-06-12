(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Rinviato a giudizio dal gup di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini coinvolto nelle indagine sulle commesse in Anas. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Il processo per Verdini è fissato al 16 settembre. (ANSA).