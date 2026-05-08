(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Commerzbank pianifica a livello di gruppo il taglio di circa altre 3.000 posizioni lavorative. "Tale riduzione è in parte compensata da assunzioni mirate in settori selezionati in crescita e orientati al futuro", spiega la banca. Allo stesso tempo l'istituto intende sfruttare ancora di più il potenziale dell'intelligenza artificiale. Nel periodo dal 2026 al 2030, la banca prevede di investire complessivamente circa 600 milioni di euro in questo settore. Quanto al piano comunicato da UniCredit "rimane vago e presenta notevoli rischi di esecuzione, utilizzando al contempo argomentazioni fuorvianti che screditano Commerzbank", rileva la banca tedesca nel sottolineare che il gruppo di Piazza Gae Aulenti "chiede agli azionisti di Commerzbank di accettare un esito altamente incerto e di rinunciare a un potenziale di crescita e al controllo senza alcun premio". Tuttavia Commerz "rimane aperta al dialogo qualora UniCredit fosse disposta a offrire un premio attraente e a impegnarsi in un piano che tenga conto dei pilastri fondamentali del modello di business e della strategia" dell'istituto. Nel frattempo la banca tedesca archivia il primo trimestre con risultati sopra le stime. L'utile operativo è aumentato dell'11% raggiungendo il livello record di 1,4 miliardi di euro, mentre l'utile netto è cresciuto del 9% attestandosi a 913 milioni di euro. L'istituto di Francoforte sul Meno alza poi i propri target. Vede l'utile netto per il 2026 ad almeno 3,4 miliardi. Il risultato netto dovrebbe salire a 4,6 miliardi di euro entro il 2028 e a 5,9 miliardi di euro entro il 2030. Si prevede che i ricavi cresceranno fino a 15 miliardi di euro entro il 2028 e a 16,8 miliardi di euro entro il 2030. Per il 2028, Commerzbank aveva inizialmente previsto ricavi pari a 14,2 miliardi di euro. E' poi previsto un payout ratio del 100% fino al raggiungimento del coefficiente CET 1 target del 13,5%. (ANSA).