(ANSA) - MILANO, 18 MAG - L'offerta di Unicredit "non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank". Inoltre il piano del gruppo di Piazza Gae Aulenti "è vago e comporta rischi considerevoli". Lo indicano il cda e il Consiglio di Sorveglianza dell'istituto tedesco consigliando di non accettare l'offerta. Secondo il board e il consiglio di Sorveglianza "UniCredit sottostima in modo significativo le perdite di ricavi, sopravvaluta le sinergie e ipotizza un calendario di attuazione irrealistico". (ANSA).