(ANSA) - MESSINA, 10 GIU - Il comitato Noponte Capo Peloro scenderà in piazza sabato prossimo con un presidio alle 18.30 in via circuito a Torrefaro, nel luogo indicato per la costruzione del pilastro siciliano del ponte, e promuove una raccolta firme per chiedere le dimissioni degli organismi direttivi della Stretto di Messina spa e l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga l'amministrazione giudiziaria della società. "La notizia dell'inchiesta per corruzione relativamente al ponte sullo Stretto è infatti di una gravità inaudita e a nulla servono le dichiarazioni della società Stretto di Messina sulla presunta totale estraneità della società dai fatti contestati ai tre indagati", sostiene il comitato. "Si parla ancora una volta di corruzione e malaffare a proposito di una grande opera pubblica, in questo caso il ponte sullo stretto di Messina, per la quale si immobilizzano e si sprecano ingenti somme di denaro pubblico che potrebbero invece essere utilizzate per tante opere di cui il territorio ha realmente bisogno - aggiunge il comitato - Alcune delle persone coinvolte nell'inchiesta non sono di secondo piano ma sono figure apicali di organismi dello Stato e di società pubbliche". (ANSA).