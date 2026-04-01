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(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, riunitosi oggi, secondo quanto viene riferito da alcuni componenti al termine della seduta, formalizzerà la sanzione prevista dal codice di condotta dei parlamentari nei confronti di Andrea Delmastro per la pubblicazione non tempestiva nella dichiarazione patrimoniale delle sue quote poi cedute della società 'Le 5 Forchette'. Il codice prevede che della mancata osservanza del codice viene "dato annuncio in Assemblea ed assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera'. (ANSA).