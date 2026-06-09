(ANSA) - NISCEMI, 09 GIU - Un coltivazione di circa 720 piante di Papaver somniferum, il papavero da oppio, in avanzato stato di maturazione è stata scoperta da carabinieri a Niscemi, in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da fitta vegetazione e tra le aree interdette, con ordinanza del sindaco, per la frana dello scorso gennaio. Il ritrovamento è stato fatto da militari dell'Arma dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia con il supporto dei colleghi della locale Stazione. I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Gela un 57enne e una 48enne, entrambi residenti a Niscemi, ritenuti i responsabili della coltivazione del papavero da oppio dal quale è possibile ricavare sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura la piantagione è stata sequestrata (ANSA).