(ANSA) - CAPOLONA (AREZZO), 01 APR - Colpo nella notte in una ditta orafa a Castelluccio, nel comune di Capolona (Arezzo). Secondo le prime informazioni, una banda di ladri ha messo in atto un'azione organizzata per agire indisturbati: disseminati chiodi sulle principali vie di accesso alla zona industriale per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Per isolare l'area i malviventi avrebbero inoltre abbattuto alberi lungo alcune strade. In un caso, un'auto è stata lanciata contro un albero provocandone la caduta e bloccando completamente la carreggiata; il veicolo è stato poi abbandonato sul posto con le quattro frecce accese. Secondo quanto emerge, i ladri sono quindi riusciti a introdursi all'interno dell'azienda sfondando l'ingresso con un mezzo per poi, ma la dinamica è tutta da ricostruire, far saltare in aria la cassaforte. Da quantificare il bottino. I ladri sarebbero scappati poi verso Firenze. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le telecamere e hanno attivato una serie di posti di blocco. (ANSA).