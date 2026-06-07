(ANSA) - VERONA, 07 GIU - Un trentenne veronese è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco esposto la notte scorsa davanti a un locale etnico, a Bussolengo (Verona). Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe stato colpito di striscio ad una gamba, probabilmente da un giovane straniero, forse minorenne, davanti a un kebab. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove successivamente è stato dimesso. Sull'episodio indagano i Carabinieri, impegnati anche a chiarire il movente della sparatoria, e che mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda. (ANSA).