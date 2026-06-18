(ANSA) - BOGOTÀ, 18 GIU - Un centinaio di guerriglieri del Coordinamento nazionale dell'Esercito bolivariano (Cneb) hanno deposto le armi nel dipartimento colombiano del Putumayo, nel sud del Paese, nell'ambito dei negoziati con il governo del presidente Gustavo Petro. La consegna simbolica dei fucili da parte di 99 combattenti rappresenta uno dei risultati più significativi della politica di "pace totale" promossa dal capo dello Stato con i diversi gruppi armati, che finora aveva prodotto risultati modesti. La cerimonia si è svolta in una zona allestita nella giungla del comune di Valle del Guamuez, sotto la supervisione di organismi internazionali e della Chiesa cattolica. In uniforme mimetica, i guerriglieri hanno deposto simbolicamente i loro fucili in un grande contenitore con la scritta "Scommetto sulla vita, mantengo la parola per la pace", nel quadro dell'accordo raggiunto con le autorità. Il disarmo rappresenta uno dei principali risultati finora ottenuti dal governo Petro nel quadro della sua strategia di "pace totale" con i gruppi armati attivi nel Paese. (ANSA).