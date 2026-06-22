(ANSA) - BURGENSTOCK, 22 GIU - Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Berna ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. "Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti" ha dichiarato il ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata "crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche". (ANSA).