(ANSA) - CATANIA, 14 MAR - Fotografa, anche a loro insaputa le alunne di una scuola media della provincia di Catania, dove lavora come collaboratore scolastico, e poi modificava le immagini con l'intelligenza artificiale denudandole (depp-nude) e facendole apparire accanto a lui, come se lo scatto fosse stato fatto mentre erano insieme. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 58enne che è stato arrestato dalla polizia postale che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo l'udienza di convalida davanti al gip è stato posto ai domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli, nasce dalla segnalazione di un italiano il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile presentata dalla ong statunitense National centre for missing exploited children (Ncmec) al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia on-line (Cncpo) della polizia postale di Roma che ha trasmesso la nota ai colleghi del capoluogo etneo. Le investigazioni informatiche degli specialisti cyber della polizia postale di Catania hanno consentito di identificare la persone in un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia nei confronti del quale la Procura ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale ed informatica. Nei suoi dispositivi telematici è stato trovato ingente materiale pedopornografico. (ANSA).