(ANSA) - ROMA, 24 APR - La posizione espressa dal Mimit su dati sull'andamento dei prezzi dei carburanti in Europa è "del tutto fuorviante e fornisce un quadro non esatto della situazione". Lo afferma il Codacons, commentando la nota del ministero secondo cui "l'Italia si conferma il Paese con la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra le principali economie europee". La crescita dei prezzi di benzina e gasolio risulta più contenuta rispetto a quella di altri Paesi Ue solo per effetto del taglio delle accise da 24,4 centesimi di euro; in assenza di tale sconto l'Italia si piazzerebbe in testa alla classifica europea del caro-gasolio con un prezzo medio, nella settimana 13 aprile - 20 aprile, pari a 2,358 euro al litro, superando di gran lunga Paesi Bassi (2,296 euro/litro), Finlandia (2,245 euro/litro) e Francia (2,244 euro/litro), che secondo i dati dalla Commissione Europea risultano i Paesi con i listini del diesel più cari, spiega il Codacons. Errato anche affermare che le misure messe in campo dal governo abbiano evitato impatti sui prezzi al dettaglio dei prodotti trasportati: nel mese di marzo, secondo i dati forniti dall'Istat, l'inflazione è salita del +0,5% rispetto a febbraio, con rialzi record per gli alimentari freschi che, come noto, viaggiano su gomma: solo per fare qualche esempio, le melanzane sono rincarate a marzo del 21,5%, i piselli del +19,6%, le zucchine dell'11,1%, i limoni del 10,8%, le fragole del 10,4%, i legumi del 9,9%, i pomodori del 9%; i prezzi dei carciofi segnano +8,8%, le uova +8,5%, la carne bovina +8,4%, cavolfiori e broccoli +7,2%, agrumi +6,6%, peperoni +6,4%, conclude il Codacons. (ANSA).