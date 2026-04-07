(ANSA) - ROMA, 07 APR - Una fonte pachistana ha riferito alla Cnn che "presto sono attese buone notizie da entrambe le parti" dopo che il Pakistan ha chiesto a Donald Trump di prorogare di due settimane la sua scadenza e all'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz per lo stesso periodo per permettere di raggiungere un accordo. La fonte ha riferito alla testata giornalistica che si prevede di raggiungere un'intesa entro stasera. La fonte anonima afferma che le discussioni sono dirette dal capo dell'esercito pakistano Asim Munir. (ANSA).