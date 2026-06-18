(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "L'arrivo del modello 500 multienergy a Mirafiori dal 2030 deve essere anticipato dall'incremento dei volumi di produzione e di lavoro nello stabilimento torinese". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il vertice, questa mattina in call, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che lunedì ha incontrato al ministero l'ad di Stellantis, Antonio Filosa, e all'indomani dell'audizione davanti alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato. "Come istituzioni - aggiunge Cirio - abbiamo riconosciuto il buon risultato di aver portato, dallo scorso novembre, il secondo modello a Mirafiori e stiamo verificando l'andamento dei volumi della Fiat 500 ibrida e della 500 elettrica, perché la centralità di Mirafiori all'interno delle strategie del gruppo deve essere confermata dai livelli produttivi e occupazionali. Stellantis ha annunciato che la nuova versione della 500, la Multienergy, sarà realizzata qui dal 2030. Noi crediamo però che sia opportuno, nel frattempo, l'arrivo di un terzo veicolo per garantire piena occupazione a Mirafiori e stabilità alla filiera piemontese dell'automotive che conta decine di migliaia di posti di lavoro". "Il nostro obiettivo infatti - conclude il governatore - è il rilancio della capacità produttiva di Mirafiori e dell'intero comparto, a tutela dell'occupazione e dei posti di lavoro. Principi che la Regione è pronta a portare alla prossima riunione del tavolo dell'automotive prevista a Roma il 14 luglio, alla quale partecipo come capofila delle Regioni che ospitano stabilimenti del gruppo Stellantis". (ANSA).