(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Sull'euro digitale "se per la fine del 2026 avremo in piedi la legislazione a quel punto noi pensiamo di essere in grado di costruire tutta la macchina entro la prima metà del ventisette e quindi a settembre del 2027 cominciare una fase di sperimentazione, il pilot, per poi partire con il lancio effettivo nel 2029". Così Piero Cipollone, componente dell' esecutivo della Bce, ad Atreju. Cipollone spiega che "il consiglio direttivo della Bce che è chiamata a decidere l'emissione non prenderà nessuna decisione prima che non ci sia il regolamento approvato nel trilogo. Abbiamo bisogno che il Parlamento prenda la sua determinazione e dopodiché può iniziare il trilogo. Probabilmente tutto questo processo prenderà - ricorda - ancora buona parte del prossimo anno". C'è bisogno di "tempo per fare tre cose, sostanzialmente per costruire proprio la macchina operativa per organizzare il pilot perché questo sarà un processo che involgerà i cittadini, e per comunicare, continuare a comunicare con i legislatori e, soprattutto, cominciare a parlare con i cittadini a spiegare esattamente come funzionerà, quali saranno le caratteristiche, quali saranno i benefici, che è l'aspetto fondamentale", conclude Cipollone. (ANSA).