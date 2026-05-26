(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Nel 2025, le risorse assegnate, ripartite o riprogrammate dal Comitato nell'ambito delle politiche di coesione hanno raggiunto un valore pari a circa 12,2 miliardi di euro". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, presentando la relazione al Parlamento sull'attività del Cipess. "Parallelamente, il volume complessivo delle garanzie collegate alle deliberazioni Cipess — attraverso strumenti Sace, Simest e Fondo di Garanzia Pmi — ha raggiunto circa 109,7 miliardi di euro, confermando il ruolo decisivo del Comitato nel sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale", ha aggiunto. (ANSA).