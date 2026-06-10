(ANSA) - PECHINO, 10 GIU - La Cina ha dichiarato oggi di essere "profondamente preoccupata" per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. "Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, smettere di intensificare il conflitto e di aggravare la situazione, e adottare misure concrete per allentare e raffreddare le tensioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa. (ANSA).