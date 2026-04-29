(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ci dicono di denunciare ma non si sa cosa viene dopo la denuncia. Solo dopo la denuncia, nel mio caso, sono arrivate le minacce di morte. Io cerco di sensibilizzare, anche nelle scuole, per fare in modo che le donne vittime di violenza non si sentano sole. Raccontiamo e spieghiamo alle donne a cosa vanno incontro: dopo la denuncia per me si è aperto un incubo". Così Chiara Balistreri, influencer di 23 anni che denunciò in passato le violenze da parte dell'ex fidanzato, raccontando la sua storia sui social, in una conferenza stampa alla Camera. L'uomo è stato condannato, per maltrattamenti e lesioni, a sei anni e tre mesi di reclusione, salvo poi, in Appello, ricevere uno sconto di pena a cinque anni e nove mesi. Lo scorso 13 aprile è stata la stessa Balistreri a comunicare attraverso i social la scarcerazione dell'ex fidanzato che sconterà la pena agli arresti domiciliari.