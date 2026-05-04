(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Dopo aver raggiunto oltre 76 milioni di euro al botteghino con oltre 9 milioni di spettatori e aver dominato per mesi tutte le sale cinematografiche italiane, realizzando record storici per il cinema, prosegue il 'Buen Camino' di Checco Zalone. Il film, diretto da Gennaro Nunziante, è stato rilasciato in esclusiva su Netflix il 29 aprile: è la prima volta in assoluto che un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 226 paesi e viene doppiatto in oltre 14 lingue. Su Netflix presente anche tutti i successi dell'artista: da 'Cado dalle Nubi', sino a 'Che bella giornata', 'Sole a Catinelle', 'Quo Vado?' e 'Tolo Tolo'. (ANSA).