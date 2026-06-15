(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne: è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e Atm, l'azienda dei trasporti, ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, nella sua newsletter 'Rassegna Stanca', e poi ripreso da alcune influencer su Instagram, tra cui Carly Tommasini, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, e ripreso da Corriere.it I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. "Atm - si legge in una nota dell'azienda - si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città". (ANSA).