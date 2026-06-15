(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Si va verso l'apertura di un fascicolo in Procura a Milano sul caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi Atm. La Polizia locale, infatti, da quanto si è saputo, sta attendendo una denuncia da parte dell'Azienda dei trasporti milanesi e poi la trasmetterà agli inquirenti diretti dal procuratore Marcello Viola. La Procura, poi, dovrà valutare i contenuti della denuncia e semmai decidere per quale ipotesi di reato aprire il fascicolo, come, ad esempio, per accesso abusivo a sistema informatico. (ANSA).