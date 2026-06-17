(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Varata la piattaforma di Cgil, Cisl e Uil su rappresentanza e modello contrattuale: il testo con la proposta delle tre confederazioni è stato siglato stanotte, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo quadro interconfederale con le principali associazioni datoriali, a cui è stato inviato questa mattina. Nel testo sono affrontati i temi relativi a modello contrattuale, crescita dei salari, rappresentanza sindacale e datoriale, contrasto al dumping e ai contratti pirata, formazione, salute e sicurezza, partecipazione dei lavoratori. (ANSA).