ROMA. Nuovo errore nelle Certificazioni uniche dell’Inps. Dopo il caso che nelle scorse settimane aveva coinvolto milioni di percettori di Naspi, cassa integrazione e altre prestazioni, questa volta, denuncia Repubblica, il problema riguarda circa 270 mila pensionati.

Nelle Cu interessate sarebbe rimasta vuota la sezione relativa all’addizionale comunale, un’imposta normalmente trattenuta mese dopo mese sull’assegno pensionistico ma non riportata nel documento fiscale utilizzato anche per la dichiarazione precompilata. Secondo l’Inps si tratterebbe di un problema tecnico informatico.

L’Istituto ha spiegato di avere già aggiornato le certificazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate e precisa che, nella maggior parte dei casi, gli importi mancanti sarebbero molto contenuti, spesso inferiori ai 12 euro. Resta però l’invito a verificare l’ultima versione disponibile della propria Cu, soprattutto per chi avesse già scaricato o utilizzato il documento.

La vicenda arriva a poche settimane da altri problemi legati alle certificazioni fiscali e agli adeguamenti dei sistemi informatici dell’Inps. Tra i casi recenti anche quello degli assegni pensionistici aumentati per errore e poi recuperati nei mesi successivi.