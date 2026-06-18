(ANSA) - CENTOLA, 18 GIU - Aprirà domani, 19 giugno, e resterà attiva fino al 20 settembre la spiaggia attrezzata per le persone con disabilità di Porto di Palinuro, nel Comune di Centola , in provincia di Salerno. Completati gli interventi di allestimento e miglioramento della struttura, il servizio "Mare senza barriere" amplia nel 2026 il periodo di fruizione grazie anche a risorse stanziate direttamente dall'amministrazione comunale. Dal 1° luglio al 31 agosto il servizio sarà garantito con il supporto del Piano Sociale di Zona Ambito S9, mentre nei restanti giorni di apertura sarà finanziato dal Comune di Centola, che ha deciso di sostenere con fondi propri l'estensione dell'attività. Tra gli interventi realizzati figurano una nuova platea attrezzata e la sostituzione del precedente gazebo con una nuova struttura destinata ad accogliere gli utenti della spiaggia accessibile. Le modifiche sono state introdotte anche sulla base delle segnalazioni e delle esigenze espresse negli anni dalle famiglie e dai fruitori del servizio. L'iniziativa rientra nelle attività promosse dall'ente per favorire l'accessibilità e la piena fruizione del litorale da parte delle persone con disabilità. (ANSA).