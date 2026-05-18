(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Riguardo le notizie sulla salute di Adriano Celentano, l'ufficio Stampa del Clan Celentano precisa: Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia" (la moglie Claudia Mori ndr). La notizia arriva a seguito di un allarme sulle condizioni di salute del grande artista rimbalzata di profilo in profilo nella tarda serata di ieri, domenica 17 maggio, alimentando in pochi minuti la preoccupazione di migliaia di fan — prima che arrivasse la smentita a ridimensionare tutto. A scatenarla, suo malgrado, è stato Claudio Lippi con un post su Facebook e su X in cui annunciava il ricovero urgente di Adriano Celentano in condizioni gravi. Il messaggio ha fatto rapidamente il giro dei social, rilanciato da chi lo aveva letto come una notizia verificata. Molti utenti in verità sotto il post hanno scritto di non credere al post in cui Lippi affermava, tra l'altro, di aver letto ''l'annuncio della figlia Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, che è stato ricoverato per l'aggravarsi dello stato di salute. So che ha un'età avanzata ma non si pensa mai che c'è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo". Ma tutti osservavano: ''come mai non troviamo questo annuncio da nessuna parte sarà mica una vecchia fake?'' E infatti è arrivata la smentita anche se il post non è stato rimosso, e anzi in quello successivo manifestava il suo dolore per le condizioni dell'amico che in realtà sta benissimo. (ANSA).