(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Domanda 4 volte l'offerta per la nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, collocata da Cdp che ha ricevuto ordini per 3,6 miliardi da più di 80 investitori istituzionali. Il titolo a tasso fisso ha una durata di 5 anni e una cedola pari al 3,250%. E' quanto si legge in una nota di Cdp.La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93% dell'allocazione complessiva. L'operazione ha registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%). I proventi dell'emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale. Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope. Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'operazione. (ANSA).
Cdp colloca bond da 750 milioni di euro, ordini per 3,6 miliardi
Per emissione obbligazionaria Domanda da più di 80 investitori istituzionali
27 maggio 2026 • 20:38