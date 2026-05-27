(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Domanda 4 volte l'offerta per la nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, collocata da Cdp che ha ricevuto ordini per 3,6 miliardi da più di 80 investitori istituzionali. Il titolo a tasso fisso ha una durata di 5 anni e una cedola pari al 3,250%. E' quanto si legge in una nota di Cdp.La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93% dell'allocazione complessiva. L'operazione ha registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%). I proventi dell'emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale. Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope. Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'operazione. (ANSA).