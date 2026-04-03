(ANSA) - ROMA, 03 APR - Via libera del Consiglio dei ministrial nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. "Abbiamo appena approvato il decreto legge" e "proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio. Oltre a questo c'è un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte già adottato per le pesca. Il decreto recepisce anche l'accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0". Ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm.