(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Dopo la recente conferma da parte del Tar, anche il Consiglio di Stato, respingendo la richiesta della famiglia Polese, sancisce la legittimità degli atti con i quali il comune di Sant'Antonio Abate ha revocato le licenze per il Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto come Castello delle cerimonie grazie al nome del fortunato programma televisivo. Con il provvedimento firmato dalla settima sezione, il Consiglio di Stato ha, in pratica, confermato l'operato adottato dall'amministrazione guidata dal sindaco Ilaria Abagnale che dopo la confisca definitiva della struttura ha revocato le autorizzazioni per l'albergo e il ristorante. (ANSA).