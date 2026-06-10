(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nel 2025 il mercato immobiliare nella nostra Penisola risulta in forte 'escalation', soprattutto in alcune grandi città: a Roma +7,80%, a Milano +5,63%, a Torino +8,88%, a Bologna +6,42%, a Napoli +6,93%, a Palermo +25,91%. Lo si legge nel 'focus' sulle compravendite di abitazioni nei grossi centri urbani elaborato dal Consiglio nazionale del Notariato che l'ANSA ha visionato in anteprima; un mese fa era uscita la rilevazione nazionale dei professionisti, secondo cui a livello nazionale lo scorso anno gli acquisti di case sono saliti del 6,6%, mentre i mutui sono aumentati del +18,8%. (ANSA).