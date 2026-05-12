(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Rialza la testa il mercato immobiliare in Italia: nel 2025 le compravendite di case crescono del +6,6% su base annua, un'ascesa trainata dal 'boom' dei mutui richiesti che presentano "un balzo del +18,8%, con 404.530 finanziamenti erogati e un'impennata del 30,4% del capitale" distribuito, fenomeno che "conferma il progressivo adattamento delle famiglie al nuovo costo del credito e una rinnovata disponibilità degli istituti" a concedere somme per l'acquisto delle abitazioni. Lo si legge nei dati statistici frutto dell'analisi dell'attività degli studi dei notai italiani che l'ANSA ha potuto leggere in anteprima. (ANSA).