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TREVISO. Volare potrebbe costare molto di più nelle prossime settimane. L’allarme arriva da Ryanair, che prevede un aumento delle tariffe aeree, spinto dall’impennata del costo del carburante registrata a marzo. Il prezzo del cherosene, utilizzato per l’aviazione, è infatti cresciuto in modo significativo nel giro di poche settimane, incidendo direttamente sui costi operativi.
Un aumento che si inserisce in un contesto più ampio, legato anche alle tensioni internazionali in Medio Oriente, con ripercussioni sull’intero mercato energetico. Uno scenario che alimenta incertezza e potrebbe riflettersi sulle scelte di viaggio dei passeggeri.