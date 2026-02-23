(ANSA) - SANREMO, 23 FEB - "Quando c'era Renzi sono stato definito renziano, oggi meloniano, domani sarò cinquestelliano. Per fortuna in questi 40 anni sono un uomo libero, ci tengo a essere indipendente nel mio lavoro: sono un giullare e orgogliosamente faccio il giullare". Così Carlo Conti, in conferenza stampa a Sanremo. "Meloni? Non credo debba venire al festival, se compra il biglietto può venire come qualsiasi altro cittadino: non decido io, come è successo in passato", spiega il direttore artistico del festival. (ANSA).