(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - "Guardiamo il mondo e non possiamo fingere di non vedere il grido che sale dal Medio Oriente, dal Golfo, dalle ferite aperte dell'Ucraina, dai conflitti dimenticati che non fanno notizia ma continuano a divorare vite, sogni e futuro". Sono le parole dell'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, pronunciate nell'omelia per le celebrazioni del cosiddetto 'miracolo di maggio' di San Gennaro. "È come se l'umanità fosse partita verso la pace e poi si fosse fermata, smarrendo la strada, perdendo il coraggio, abituandosi alla guerra. E allora la domanda che ci brucia dentro è una sola: possiamo riprendere il cammino? Sì ma non con le parole - avverte -, con i passi, perché mentre il mondo si ferma noi camminiamo, mentre altri si armano noi camminiamo, mentre cresce la tentazione di alzare muri noi camminiamo, disarmati e proprio per questo pericolosi perché una pace disarmata è una pace che non si può controllare, è una pace che spiazza, che inquieta, che converte". L'arcivescovo prosegue: "Dobbiamo avere il coraggio di credere che la pace non si costruisce accumulando difese, non si custodisce con la minaccia, non si garantisce alimentando la paura. La pace nasce quando qualcuno ha il coraggio di disarmarsi, ma disarmarsi fa paura, molto più che armarsi perché è facile armarsi di parole dure, di giudizi, di sospetti, è facile costruire muri e chiamarli sicurezza, mentre disarmarsi significa esporsi, fidarsi, rischiare di essere feriti, amare quando non conviene". In un altro passaggio dell'omelia, il cardinale sottolinea: "la guerra non è solo nei telegiornali, la guerra abita i nostri cuori, si nasconde nelle parole che non diciamo ma pensiamo, si infiltra nei rapporti feriti, cresce nei rancori che custodiamo. Oggi allora non basta pregare per la pace nel mondo, sarebbe troppo facile: siamo chiamati a permettere alla pace di nascere dentro di noi perché non ci sarà mai pace fuori se non nasce prima dentro". (ANSA).