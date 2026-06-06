(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Il nucleo dei Carabinieri Tutela del patrimonio culturale ha restituito due crocifissi in legno policromo di rilevante valore storico-artistico e soprattutto devozionale per la comunità locale, che erano stati sottratti dalla Chiesa di San Giacomo a Priuso, nel Comune di Socchieve (Udine). I due crocifissi lignei, uno di piccole dimensioni risalente al XVII secolo e l'altro di maggiori dimensioni databile al XIX secolo - erano stati sottratti dall'edificio di culto oltre 35 anni fa. Determinante per il riconoscimento è stato il contributo del parroco, il quale ha identificato i manufatti come quelli oggetto della denuncia di furto da lui stesso formalizzata nel 1988. L'individuazione dei crocifissi è avvenuta mentre venivano posti in vendita su una nota piattaforma di e-commerce ed è il risultato di una costante attività investigativa condotta dal Nucleo TPC di Udine, che si avvale anche della "Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti", uno degli strumenti più avanzati a livello internazionale per il contrasto ai reati contro il patrimonio culturale. I due crocifissi torneranno nella loro collocazione originaria. (ANSA).