(ANSA) - CAPRACOTTA, 04 APR - Strade completamente sommerse dalla neve, segnali stradali nascosti dalla coltre bianca e il rifugio praticamente inaccessibile. Per questo i residenti di Capracotta, il centro dell'Alto Molise interessato da una bufera di neve negli ultimi giorni, si sono messi al lavoro - pale in mano - per liberare la strada che porta a Prato Gentile. Un gesto di solidarietà cittadina al quale ha preso parte anche il sindaco Candido Paglione. Nel frattempo il sole è tornato a splendere sul paese dove, però, sono ancora da liberare le aree di parcheggio, in attesa dei turisti che hanno già prenotato e anche dei curiosi o degli amanti dei selfie da incorniciare. Per questo è stato necessario l'intervento del gatto delle nevi 'intrappolato' da montagne bianche formatesi davanti al garage dove è custodito. E' arrivata anche una turbina dell'Anas, la stessa utilizzata a Rigopiano. (ANSA).