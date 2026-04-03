(ANSA) - L'AQUILA, 03 APR - Il capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà domani in Molise e Abruzzo per effettuare dei sopralluoghi nelle zone colpite dall'ondata di maltempo degli ultimi giorni. In particolare Ciciliano sarà al confine tra le due regioni al ponte sul Trigno della ss 16 crollato ieri mattina e, nel pomeriggio, in Abruzzo alla frana di Silvi Paese. Sarà accompagnato, tra gli altri, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal capo della protezione civile regionale, Maurizio Scelli. (ANSA).