(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Oltre 385mila capi di abbigliamento e accessori falsi quasi tutti (371mila) con i marchi contraffatti di notissime griffe (Nike, Adidas, Calvin Klain, Dsquared2, Bikkembergs e Fendi), che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel quartiere Ponticelli di Napoli. I reati di contraffazione e ricettazione, sono stati contestati, a vario titolo, a sei persone di nazionalità italiana, che sono state denunciate. I militari della compagnia di Casalnuovo hanno fatto la scoperta seguendo gli spostamenti di un furgone "attenzionato" che dopo avere prelevato il materiale da alcuni container posizionati nella zona industriale della città riforniva la filiera del falso. I capi restanti, 14mila pezzi, invece erano le magliette dell'ultima stagione di calcio di blasonate squadre come Napoli, Real Madrid, Barcellona e Boca Juniors, con i nomi dei calciatori più rappresentativi dei club. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate anche queste al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. (ANSA).