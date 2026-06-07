(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Elezioni amministrative oggi in quattro stati della Germania orientale, il cui esito potrebbe avere ripercussioni a livello nazionale. Ad Aue-Bad Schlema, paese da 19.000 abitanti della Sassonia, gli elettori sono chiamati a eleggere il sindaco. Tra i candidati c'è Stefan Hartung, ex esponente del partito neonazista Ndp, cofondatore del partito di estrema destra Freien Sachsen ("Liberi Sassoni"). Se vincesse, sarebbe la prima volta in Germania che un candidato a destra dell'Afd conquista la carica di sindaco. Un fatto che non sfugge alla stampa internazionale. Dalla caduta del Terzo Reich, sottolinea il New York Times, gli elettori tedeschi hanno sempre evitato i candidati a sindaco provenienti da partiti neonazisti. Ad Aue-Bad Schlema si tratta di un secondo turno, necessario - ricorda la Dpa - perché al primo turno del 10 maggio nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti. Ora, è sufficiente la maggioranza semplice. Oltre ad Hartung in lizza c'è Marcus Hoffmann (Cdc). Al primo turno, Hartung ha ottenuto il 29% dei voti contro il 23,6% di Hoffmann. I Liberi Sassoni, ricorda il Nyt, sono un piccolo partito che auspica la secessione della Sassonia dalla Germania per poter deportare più facilmente i migranti. Secondo l'intelligence interna tedesca, il partito è "guidato quasi esclusivamente da noti esponenti di lunga data dell'estrema destra". (ANSA).