(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che nomina Barbara Marinali come membro del consiglio di amministrazione di Atac e la designa alla carica di presidente. La scelta è caduta su una manager preparata, il cui curriculum presenta eccellenti requisiti personali e professionali, a partire dalle esperienze maturate proprio nel campo dei Trasporti e della Viabilità, fino alla guida di Acea Spa, fa sapere una nota del Campidoglio. "Abbiamo scelto per la presidenza dell'azienda di trasporto cittadina una figura autorevole e preparata, di cui ho imparato ad apprezzare competenze e professionalità già alla guida di Acea. In questi anni - ha detto Gualtieri - Atac è stata risollevata da una situazione compromessa, inaugurando una grande stagione di investimenti su mezzi e personale. Ci sono tutte le premesse per continuare sulla stessa strada e garantire alla Capitale un servizio di trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e green". (ANSA).