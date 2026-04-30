(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - La Camera Usa ha approvato all'unanimità il disegno di legge, già approvato dal Senato, per finanziare gran parte del Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs), con una mossa destinata a chiudere lo 'shutdown' record di 76 giorni, creando gravi difficoltà in difficoltà molte agenzie federali, tra cui il mantenimento della operatività e il pagamento dei dipendenti. Il provvedimento approvato è stato così trasmesso al presidente Donald Trump. Lo 'shutdown' finirà non appena il tycoon lo firmerà, convertendolo in legge. Restano i dubbi sulle risorse all'Ice, la controversa agenzia di contrasto all'immigrazione illegale. (ANSA).