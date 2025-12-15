(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Gli acquisti di azioni Mediobanca tra Delfin e il gruppo Caltagirone "non sono stati coordinati differenziandosi invece negli anni per entità e tempistiche". Le due società "hanno espresso, nella gran parte dei casi, voto divergente". Nel Consiglio di Amministrazione di Mps che ha votato l'Ops su Mediobanca i due esponenti espressi dal Gruppo Caltagirone "hanno volontariamente abbandonato l'adunanza che ha deliberato l'Offerta senza dunque prendere parte alla votazione". Sono alcuni dei passaggi dell'analisi che il presidente Francesco Gaetano Caltagirone ha illustrato al Cda della Caltagirone Spa che si è riunito oggi. (ANSA).