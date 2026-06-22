(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Sarebbero dieci le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia: è quanto annunciato oggi da un portavoce della Protezione Civile (Sécurité civile) francese, esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un Paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. "Sul piano nazionale, la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento", ha dichiarato il portavoce, Jerome Boulanger, a radio Ici Paris-×le-de-France. (ANSA).