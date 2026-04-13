(ANSA) - ROMA, 13 APR - Tra gennaio e marzo 2026 il gruppo Volkswagen ha consegnato 2,05 milioni di veicoli a livello globale, in calo del 4% rispetto ai 2,13 milioni del primo trimestre dello scorso anno. La casa automobilistica tedesca ha registrato una crescita del 7% in Sud America, del 4% in Europa occidentale e dell'8% in Europa centrale e orientale che hanno "parzialmente compensato", comunica il gruppo, il declino registrato in Cina (-15%) e in Nord America (-13%). Le auto totalmente elettriche consegnate a tutto marzo sono state 200.000, in calo dell'8% rispetto al 2025. In Europa VW ha continutato a registrare numeri in crescita (+12%), con una quota di mercato nel segmento Bev che in Europa occidentale è cresciuta dal 19 al 20%. Segno opposto invece in Cina e Usa: nel Paese asiatico Volkswagen Group ha registrato un crollo nelle elettriche a batteria del 64%, mentre negli Stati Uniti l'effetto dazi ha portato a una caduta pari all'80%. Segno opposto invece per le plug-in di seconda generazione: le auto consegnate a livello globale sono state in questo caso 109.000, con un'impennata del 31% su base annua. (ANSA).