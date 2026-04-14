(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le vendite del gruppo Bmw nel primo trimestre sono scese del 3,5% a 565,748 veicoli a causa di un calo del 10% in Cina e di una flessione del 4% negli Stati Uniti. Positivo per la casa automobilistica la crescita in Europa (+3%) e oltre 50.000 ordini per il suo nuovo suv elettrico iX3. Il gruppo ha registrato una crescita significativa delle vendite sul mercato interno, la Germania, con 68.022 unità consegnate (+10,7%). Per quanto riguarda i singoli marchi, Bmw nel trimestre ha consegnato ai clienti di tutto il mondo un totale di 496.050 veicoli (-4,6%). Bene Mini con una crescita delle delle vendite globali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con 68.427 unità consegnate, il marchio ha registrato +5,9%. Rolls-Royce ha segnato un -8% con 1.271 veicoli venduti. Nello stesso periodo, Bmw Motorrad ha venduto 42.735 motociclette e scooter (-4,2%). Per l'elettrico -20,1% con 87.458 veicoli. (ANSA).