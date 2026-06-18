(ANSA) - ROMA, 18 GIU - 'Il mio libro è nato da un incontro con un gruppo di ragazzi che dovevano sostenere la maturità. Gli dissi: 'Vi auguro nella vita di fare tanta fatica''. Il giornalista e scrittore Mario Calabresi a Radio24 racconta come è nato il suo libro 'Svegliarsi all'alba', oggi oggetto di una delle tracce dell'esame di maturità. 'E' un libro sulla fatica, racconta storie di chi si alza all'alba, di chi non si risparmia anche fisicamente. Certo non mi sarei aspettato di finire tra i temi della maturità', dice Calabresi rivelamdi che nei giorni scorsi 'degli studenti di un liceo di Fondi mi hanno scritto perchè la loro tesina per l'orale della maturità è ispirata proprio al mio libro'. Tra i maturandi di quest'anno non ci saranno le due figlie di Calabresi, diplomate lo scorso anno. 'Mi hanno detto scherzando: 'meno male che non è uscita lo scorso anno questa traccia!''. (ANSA).