(ANSA) - TRIESTE, 14 GIU - Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece ha centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. E' accaduto questa mattina nei pressi della "Zona cinofila Sanvitese", in località Rosa Vecchia di San Vito al Tagliamento (Pordenone). A essere ferito è stato un uomo, di 68 anni, che intorno alle 9 faceva jogging in una strada adiacente alla "Zona cinofila". Secondo una ricostruzione, a sparare è stato un cacciatore, di 49 anni, originario di Pocenia (Udine), iscritto al circolo e impegnato in attività di addestramento. Questi ha sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà regolarmente detenuto nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini hanno però raggiunto il runner che ha riportato ferite superficiali al braccio destro e al volto. Dopo le prime cure del personale del 118, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pordenone per una valutazione oculistica, poiché uno dei pallini ha colpito una zona vicina all'occhio destro. Non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulta segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri. (ANSA).