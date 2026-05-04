- VENEZIA, 04 MAG - "Siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi". Così il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, intervenendo al primo appuntamento ufficiale dell'esposizione internazionale, presso la Polveriera Austriaca di Forte Marghera (Venezia), con la presentazione delle opere degli artisti partecipanti selezionati da Koyo Kouoh.