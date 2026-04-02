(ANSA) - PRETORO, 02 APR - Le abbondanti nevicate dei primi due giorni di aprile in Abruzzo hanno isolato la località sciistica di Passolanciano, nel comune di Pretoro, in provincia di Chieti. Gli impianti sono chiusi e " dalla neve", come riferiscono all'ANSA i proprietari delle strutture ricettive. A risultare bloccati sono soprattutto gestori e lavoratori degli alberghi, impossibilitati a spostarsi a causa delle abbondanti nevicate e della caduta di alberi lungo le due principali arterie di collegamento. Le forze dell'ordine sono al lavoro senza sosta per ripristinare la viabilità. Attualmente risultano isolati quattro hotel, oltre ad appartamenti e case vacanze, con famiglie di proprietari e gestori che, spiegano, erano comunque preparati a eventualità simili, sebbene sia stata "eccezionale per il periodo" la quantità di neve caduta. "Una nevicata così copiosa ad aprile è un evento raro", sottolineano dagli alberghi. (ANSA).