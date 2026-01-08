(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Domanda complessiva per oltre 265 miliardi di euro per l'emissione del nuovo Btp a 7 anni e della riapertura del Btp Green 30 aprile 2046. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze fornendo i risultati dell'emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo Btp a sette anni e della riapertura del Btp Green 30 aprile 2046. Per quanto riguarda il nuovo Btp a 7 anni, il titolo ha scadenza 15 marzo 2033, godimento 15 gennaio 2026 e tasso annuo del 3,15%, pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a 15 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 150 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,901 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,191%. Per quanto riguarda il Btp Green, il titolo ha scadenza 30 aprile 2046, godimento 30 ottobre 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 115 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,778 corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione del 4,158%. Il regolamento delle suddette operazioni è fissato per il prossimo 15 gennaio. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley e NatWest e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. (ANSA).